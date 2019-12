Recklinghausen: "REKids" gewinnen Klimaschutzpreis

Für den Natur- und Waldkindergarten "REKids" ist Umweltschutz tägliches Programm. Die Pädagogen sensibilisieren die Kinder jeden Tag unter dem Motto: "Nur wer die Natur kennt und liebt, wird sie schätzen und schützen."

So werden beispielsweise beim Frühjahrsputz die Wälder vom Müll befreit, Seife und Spülmittel selbst hergestellt oder Wild- und Küchenkräuter gesammelt. Für dieses Programm, das einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz leistet, wurde der Natur- und Waldkindergarten mit dem ersten Platz beim innogy Klimaschutzpreis ausgezeichnet und bekam die Siegerprämie in Höhe von 2500 Euro. Den zweiten Platz (1500 Euro) sicherte sich die Grundschule Hochlarmark, die eine Blumenwiese für Bienen angelegt hat. Platz drei (1000 Euro) geht an den NABU. Die Gewinner bekamen von Bürgermeister Christoph Tesche (vorne rechts) und Dirk Wißel von innogy (3. Reihe rechts) im Rathaus ihre Urkunden überreicht.