Ein erfolgreiches Jahr konnten die Mitglieder der BSG Essel bei ihrer Generalversammlung Revue passieren lassen.

Einmal mehr war die sehr gut besuchte Oldie-Nacht das Highlight einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Sie ermöglicht auch weitere Investitionen in das Dorfhaus an der Esseler Straße. Nachdem der Saal und die Küche bereits grundlegend modernisiert worden sind, waren im letzten Jahr der Konferenzraum, die sanitären Einrichtungen und der Einbau einer neuen barrierefreien Toilette an der Reihe. Für 2020 ist unter anderem der Anbau eines Balkons an den Gesellschaftsraum im Obergeschoss geplant.

180 Mitglieder

Viele der aktuell 180 Mitglieder sind der Gilde langjährig verbunden. Besondere Ehrungen des Vorstands sowie des amtierenden Kaiserhauses mit Kaiser Frank I. Schürk, Königin Christiane I. Gläßer sowie dem Prinzgemahlenpaar Edgar Gläßer und Annika Schürk erhielten (teils in Abwesenheit) folgende Schützen: Sebastian Schmücker und Jochen Welt für 25-jährige Mitgliedschaft sowie Harald Potthast, Heinz Rüping, Hubert Steins, Bernhard Surmann und Willi Trachternach für 40-jährige Mitgliedschaft. Bereits ein halbes Jahrhundert sind Josef Appelhoff, Fritz Bartel und Heinz Ueberfeld dabei.

Schützen wurden geehrt

Geschossen wird natürlich auch. Erfolgreiche Insignienschützen waren im letzten Jahr Bernd Gabbey, Christian Wilms, André Ebbemann, Carlo Enke, Ralf Kaschubowski, Michael Strobl, Volker Keldenich, Markus Golditz, Thorsten Surmann, Christoph Fischer, Mario Mazzotta, Marc Schwarzhoff, Hendrik Möller, David Pantförder und Marc Schwarzhoff. Bei der Vereinsmeisterschaft lagen Carlo Enke und Stefan Schwank in ihren Altersklassen vorne.

Traditionelles Schützenfest

Schießkunst ist auch zu Pfingsten (30. Mai bis 1. Juni) wieder gefragt, wenn die BSG Essel ihr traditionelles Schützenfest feiert. Die Planungen hierzu sind längst abgeschlossen. So sind die Verträge mit dem Festwirt, zwei Partybands, der Trachtenkapelle aus Häusern im Südschwarzwald sowie dem Spielmannszug Westfalenklang Hullern unter Dach und Fach. Gäste, Besucher und die ganze Schützenfamilie dürfen sich also wieder auf eine drei Tage Musik, Tanz und Party im Festzelt freuen. Besonderer Höhepunkt ist dann ein sicherlich wieder spannendes Vogelschießen auf der Festwiese an der Marfeldstraße am Pfingstmontag.

Im Netz

Weitere Informationen unter www.bsg-essel.de