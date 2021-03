Rees-Haffen. Am Samstag (6. März) kam es gegen 15.35 Uhr auf der Deichstraße zu einem Unfall zwischen einem 38-Jährigen Kia-Fahrer aus Bottrop und einem 29-jährigen Kradfahrer aus Hamminkeln.

Der Kiafahrer hatte die Deichstraße in Fahrtrichtung Rees Befahren und wollte auf Höhe des Kieswerkes nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei sah der 38-Jährige den Motorradfahrer, der den Kia gerade überholen wollte nicht, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Beinbruch erlitten

Der 29-Jährige Kradfahrer überschlug sich und erlitt einen Beinbruch. Er wurde zur Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.