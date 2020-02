Live Bei Uns:

Keltische Harfenkonzert mit Dimitri BOEKHOORN aus der Bretagne

Wunderschöne Reise durch Raum und Zeit mit außergewöhnlichen Harfen !



Rheinterrassen Collins/Rees ( wasser str.2, 46459, Rees )

Der international bekannte Harfenspieler und Lehrer Dimitri Boekhoorn,

spielt im:

Rheinterrassen Collins/Rees

am Mittwoch-19-Febuar..

Ab 20:00 Uhr.

Eintritt frei...nur bring bitte viel Geld.. als der hur geht rum : )

Reservierung empfohlen!: 02851 1359

Boekhoorn spielt und lebt seit mehr als 20 Jahren in der französischen Bretagne. Er ist Doktor der Celtic Studies ( im Irland im U.C.C. /CORK-IRLAND ), hat keltische Kultur und bretonische Sprache an den Universitäten von Rennes und Utrecht unterrichtet und ist der Autor einer Arbeit über die keltische Tierwelt im Mittelalter. Er spielt traditionelle Musik aus keltischen Ländern (Irland, Schottland, Bretagne, Wales etc.)

Traditionelle Musik der keltischen Länder, altertümliche Musik und Kompositionen.

www.harpes-dimitri.eu