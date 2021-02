Nächstes Jahr soll Karneval wieder stattfinden.

Der Reeser Karnevalverein e. V. hat zwar nur sechs Mitglieder, aber mit rund 20 teilnehmenden Vereinen wird immer Rosenmontags, ein Umzug für Tausende Reeser auf die Beine gestellt - nur dieses Jahr leider nicht.

Ende 1982, bei einem gemütlichen Beisammensein, trafen die Mitglieder der Harmonie auf die Alt-Herren-Fußballer des SV Rees. Bei einigen gemeinsamen Gläsern Bier kam die Idee auf, einen Straßenkarneval in Rees zu veranstalten. Unter der Schirmherrschaft der Harmonie, unter tatkräftigem Einsatz von Hermann-Josef Scholten, Paul Pintzke und Günther Jansen wurde 1983 der erste Rosenmontagszug in Rees veranstaltet.

Um den immer steigenden Anforderungen der Organisation des jährlichen Umzuges gerecht zu werden, wurde am 4. Juli 2000 der Reeser Karneval Verein gegründet. Herrmann-Josef Scholten wurde in der Gründungsversammlung zum Vorsitzenden gewählt, zum Geschäftsführer Karl-Heinz Böing und Kassenwart wurde Herbert Arendsen.



Mittlerweile 37 Züge veranstaltet



Vom Verein und früher von der Harmonie wurden mittlerweile 37 Züge veranstaltet. „Ziel des Vereins ist die Plattform zu schaffen, dass in Rees ein Rosenmontagszug stattfinden kann“, erklärte Frank Schenk, „wir versuchen dem Ganzen ein Gesicht zu geben, damit die teilnehmenden Vereine einen Ansprechpartner haben. Dazu versuchen wir alle Veranstaltungen der Karnevalsvereine im Stadtgebiet zu besuchen.“

Zur Finanzierung des Vereins wird jedes Jahr ein Verkaufsartikel aufgelegt, der dann von Freiwilligen und in Reeser Geschäften verkauft wird. Weiterhin kann man regelmäßig auf Sponsoren wie die Banken, die Stadt Rees oder den Zeltbetreiber am Rosenmontag, Detlef Westerhoff zählen.

Der eigentliche Verein besteht im Moment nur aus sechs Personen. Frank Schenk als Vorsitzender ist für die verwaltungstechnischen Dinge, die Musik und die Pressearbeit zuständig. André Becker übernimmt die Kommunikation mit den teilnehmenden Gruppen. Steffen Knoppik ist für die Finanzen und Marcus Woll für das TÜV-Abnahmen der Fahrzeuge verantwortlich. Auch Andreas Brolle und Nils Jonkhans haben ihren festen Aufgabenbereich. Sie sind während der Veranstaltung für die Sicherheitsleute zuständig, versorgen aber auch die Musikgruppen mit Getränken.

Die Höhepunkte des Vereinsjahrs sind für die sechs Mitglieder, neben dem eigentlichen Zug, auch die anderen Veranstaltungen, wo man sich unter die Karnevalisten mischen kann, wie beispielsweise das Reeser Prinzenschiff im November oder das Emmericher Gegenstück dazu im Januar.

Eine besondere Herausforderung für den Rosenmontagszug ist dabei immer auch die Wettersituation. Einmal musste der Zug eine Stunde später starten, 2016 sogar komplett ausfallen. Doch die Sicherheit der Teilnehmer und der Zuschauer geht immer vor, aus diesem Grund ist es in der ganzen Zeit zu keinen größeren Schäden gekommen.

Es sollen viele Leute beim Zug mitmachen

Langfristig sucht auch der RKV neue Mitglieder, die in den nächsten Jahrzehnten den Rosenmontagszug weiter fortführen. „Wir wünschen uns, dass viele Leute bei Rosenmontagszug mitmachen“, erklärt Frank Schenk, „man muss sich dabei von dem Gedanken freimachen, beim ersten Mal direkt mit einem großen Wagen mitzuziehen. Mit einer Fußgruppe ist man viel näher an der Bevölkerung dran.“

Zu normalen Zeiten liefen jetzt die Vorbereitungen für den Zug auf Hochtouren. Doch bereits im letzten Sommer haben die Reeser Karnevalsvereine gemeinsam mit der Stadt Rees entschieden, dass sämtliche Feierlichkeiten zum Karneval ausfallen werden. „Karneval gab es vor Corona und den wird auch danach in Rees geben. Wir freuen uns über alle Leute, die uns gewogen bleiben oder neu hinzukommen, um spätestens in 2022 wieder einen schönen Rosenmontagszug auf die Beine zu stellen“, so der Wunsch des Vorsitzenden Frank Schenk.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg