An vielen Stellen im Reeser Stadtgebiet sind bereits Körbe zur Entsorgung von Herbstlaub aufgestellt.

Der städtische Bauhofbetrieb informiert darüber, dass Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Jahr an größeren öffentlichen Flächen, wo besonders viel Herbstlaub anfällt, eigene Körbe zum Sammeln des Laubes aufstellen können.

Sofern von Nachbarschaften ein eigener Korb aufgestellt wurde, bitten die Bauhof-Mitarbeiter um eine kurze Information (Tel: 02851/51-451 oder E-Mail: andreas.boeing@stadt-rees.de), damit alle Körbe regelmäßig durch den Bauhofbetrieb geleert werden können.

Grundsätzlich gilt, dass das Herbstlaub von den jeweiligen Anwohnern entsorgt werden muss. Die Entsorgung erfolgt entweder über die Bio-Tonne, den Komposter im eigenen Garten oder über den Kompostplatz an der Bergswicker Straße.

Bei größeren Mengen kann auf die Lösung der Sammelkörbe zurückgegriffen werden. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Angebot der Stadt Rees.