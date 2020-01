Auf dem Weg nach Neuss

Sieben Judoka des Judo-Club Haldern 1978 e.V. sind auf den Zug zu den Bezirkseinzelmeisterschaften U15 in Neuss aufgesprungen. Zuvor mussten sie allerdings einen Abstecher zu den Kreiseinzelmeisterschaften U15 am 25. Januar 2020 in Emmerich machen und sich mit einem Podestplatz die Weiterfahrt sichern.

Die Ausscheidungskämpfe auf kreisebene stellten für die sieben Halderner Judoka kein Problem da. Leroy Hampton (- 34 kg), Lio Molzahn (- 37 kg) und Alexander Pandzioch (- 40 kg) fahren als Kreismeister nach Neuss. Platz zwei und damit auch der Vizemeistertitel gingen an Pedro Cardoso (- 46 kg) und Maurice van de Loo (- 40 kg). Kacper Sworczuk (- 46 kg) und Fynn Böhling (- 55 kg) erreichten Rang drei.

Alexander Pandzioch wurde zudem für einen sehenswerten Ippon Seoi Nage mit dem Technikerpreis der männlichen U15 ausgezeichnet und war erneut 2019 kreisbester Judoka in seinem Jahrgang. Den gerade erst zur Verfügung gestellten Wanderpokal konnte er gleich wieder mitnehmen.

Auch in der Alterklasse U13 wurde beim Kreispokalturnier in Emmerich gekämpft, bei dem der Judo-Club Haldern 1978 e.V. mit fünf Judoka vertreten war. Die Zielvorgabe: Erfahrungen sammeln, weiter im Wettkampfgeschehen bleiben. Die Judoka machten ihre Sache ganz ordentlich und erzielten dabei folgende Platzierungen: Miguel Plath (1.), Angelina Stratmann (3.), Johanna Martens (5.), Julian Jagodic (3.) und Anthony Hartung (2.). Die Betreuung der Wettkämpfer an diesem Tag übernahmen Pia Martens und Isabell Wehofen.