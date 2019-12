Aufreibende und lange Zweikämpfe

Im niederländischen Enschede kämpften drei Judoka des Judo-Club Haldern 1978 e.V. am 15. Dezember 2019 bei den Open Twents Judo Kampioenschap. Veronika Pandzioch schließt ihre diesjährige Erfolgsliste mit einer Bronzemedaille. Geradewegs hinter den Podestplätzen landete Tanja Ehringfeld auf Platz vier.

Beim Betreten der Halle war die Wettkampfatmosphäre deutlich spürbar. Der Wettbewerb auf zehn Matten war perfekt organisiert, die Gewichtsklassen waren gut und mit internationaler Beteiligung besetzt, einfach nur beeindruckend.

Veronika Pandzioch (- 52 kg) stieß auf eine stark besetzte 15-köpfige Gruppe. Mit einem Sieg durch Haltegriff und der Disqualifikation ihrer Gegnerin im zweiten Kampf zog sie schon stark gezeichnet ins Semifinale ein. Dort standen sich zwei gute Judoka auf Augenhöhe gegenüber und lieferten sich einen harten, aber fairen Zweikampf. Ein missglückter Konterversuch von Veronika Pandzioch brachte ihrer Kontrahentin den entscheidenden Punktevorteil. Finale verpasst, Kampf um Platz drei gebucht. Der intensive und harte Wettkampf machte sich bemerkbar und trotz der ersten „Wehwehchen“ war sie fest entschlossen, die Bronzemedaille mitzunehmen. Mit einem Konter schickte die Halderner Wettkämpferin ihre Gegnerin voll mit dem Rücken auf die Matte. Ippon und Platz drei gesichert. Erneut ein tolles Ergebnis bei einem hochklassigen Turnier.

Pedro Cardoso trat seinem ersten Gegner ebenbürtig gegenüber und schaffte nach einer Kampfzeit (regulär drei Mintuen) von insgesamt acht Minuten und 53 Sekunden den Sprung in die nächste Runde. Nach einer Niederlage in Runde zwei ging er auch im dritten Kampf in die Verlängerung. Mit einem Würger zwang ihn sein Gegner nach sechs Minuten und 36 Sekunden zur Aufgabe. Bei den Frauen stieg Tanja Ehringfeld in den Kampf um die Platzierungen ein und musste sich nach vier absolvierten Kämpfen mit Platz vier leider hinter den Medaillenrängen einreihen.