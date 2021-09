Der Heimatverein Millingen/Empel musste im letzten Jahr sein Kartoffelfest zu Erntedank absagen. Anfang der Woche war das Wetter für Sonntag, 3. Oktober, noch passabel gemeldet, aber Stand heute sieht’s einfach nur „nass“ aus. Die Eröffnung des Biergartens scheint sprichwörtlich ins Wasser zu fallen.

So hat sich der Heimatverein kurzerhand entschlossen, das Fest neu zu gestalten. Man möchte das Fest Erntedank in diesem Jahr wieder beleben mit Bürgern, Gästen und Familien. Der Heimatverein Millingen/ Empel lädt in die erweitere Halle des Heimatvereins hinter dem Feuerwehrgerätehaus ein. "Da sitzt jeder im Trockenen", so die Vorsitzende Monika Michelbrink-Roth.

Um 10.30 Uhr beginnt der ökumenische Wortgottesdienst gestaltet durch Pastor Michael Binnenhey, Diakon Bernhard Hözel und der Kinderchor unter der Leitung von Hans Bernd Rücker. Die Kleinen der Kindergärten Rappelkiste und St. Quirinus haben rhythmische Sing- und Tanzspiele vorbereitet. Die Jugendfeuerwehr kümmert sich – wie in jedem Jahr – um den bunt geschmückten Erntekranz. Die Erntedankrede hält Ortsvorsteher, Hans-Jürgen Klug.

Um 12.30 sorgt die Big-Band der Musikschule Kleve für mächtigen Spaß und strotzt vor guter Laune. Und so ganz nebenbei kann die Küche kalt bleiben. Für Essen und Trinken, leckeren Apfel- und Pflaumenkuchen und selbst für einen ganz besonderen Kaffee für alle Geschmacksrichtungen ist gesorgt. Für Teilnehmer gilt die 3G-Regel.