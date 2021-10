Rees. Die Stadtwerke Rees lassen ab Montag, 11. Oktober Teile des unterirdisch verlegten Gasrohrleitungsnetzes in Haldern prüfen.

Auch diesmal wandert Spezialist Carsten Hahne von der Firma TBD aus Friedburg im Auftrag der Stadtwerke Rees durch die Straßen. Dabei kommt erneut ein Gasspürgerät in Verbindung mit einer so genannten Teppichsonde zum Einsatz. Mit diesem Gerät, das der Spezialist vor sich herschiebt, können unter Straßen und Gehwegen liegenden Gasleitungen bis hin zu den Hausanschlüssen überprüft werden.

So ist es unumgänglich, dass der zertifizierte Gasspürer Carsten Hahne auch private Grundstücke betreten muss. Auf Wunsch kann er sich mit einem Ausweis des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) ausweisen. ein erster Überprüfungsabschnitt war im Sommer absolviert worden.