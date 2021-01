Neues Online-Format der WIFO als Alternative

In einer Online-Pressekonferenz stellte der Arbeitskreis Fortbildung, des Reeser Wirtschaftsforums, das Programm für das erste Halbjahr 2021 vor. Den Vorsitz des Arbeitskreises hat Gabriele Galler vor kurzem von Frank Ali übernommen.

Trotz Pandemie kann das Wirtschaftsforum Rees auf ein relativ erfolgreiches Jahr zurückblicken. Im Gegensatz zu verschiedenen Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten, hatten die verschiedenen Online-Aktionen auf der Homepage und der Facebook-Seite einen großen Erfolg. Bei der aktuellen „Hallow-Martin-Nikolaus-Advents-Frühlings-Aktion" werden Gutscheine der Mitgliedsbetriebe verlost, zwei Mal pro Woche kann die WIFO 40 und 65 Teilnehmer verzeichnen.

Wie auch in den letzten Jahren werden 2021 Veranstaltungen angeboten, an denen die Mitglieder des Wirtschaftsforums, aber auch alle interessierten Personen teilnehmen können. Die Zahl der Präsenzveranstaltungen wurde aber auf ein Minimum reduziert. Nur unternehmenswichtige Schulungen wie zwei Erste-Hilfe-Kurse oder fünf Termine zur Gabelstaplerausbildung und -auffrischung werden angeboten.

Neun E-Learnings stehen zum Abruf bereit

Da weitere Schulungsangebote zurzeit nicht möglich sind, hat sich der Arbeitskreis Fortbildung entschlossen, zu wichtigen und interessanten Themen Videos auf ihrem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Aktuell stehen neun E-Learnings zur Verfügung. Im Bereich Sicherheit im Unternehmen geht es um das richtige Verhalten im Brandfall, ein interaktives Brandschutz-Quiz sowie um die IT-Sicherheit. In Sachen Unternehmensentwicklung gehen die Videos auf das Finden und Entwickeln von Mitarbeitern ein, wie man seine Mitarbeiter motiviert und ihnen richtig Feedback gibt. Im dritten Bereich geht es um Selbstmanagement: „Ein Plus steckt in jedem Minus“, „Wahrnehmung bestimmt ihre Zufriedenheit“ und „Nimm es persönlich“. Gerade das Selbstmanagement kann nicht nur im Unternehmenskontext interessant und relevant sein, sondern funktioniert, laut Ali, auch bei „normalen“ Menschen.

Neues monatliches Online-Format

In einem ganz neuen Online-Format stellen zukünftig jeden Monat zwei Mitgliedsbetriebe ein spannendes Thema aus ihrem Tätigkeitsbereich vor. „Von Reeser Unternehmen, für Kunden und Interessenten, wird eine neue Plattform geschaffen, um sich auf der einen Seite persönlich zu präsentieren und auf der anderen Seite auch spannende Informationen weiterzugeben“ erklärte Peter Schroten.

Beim ersten Termin am 22. Februar 2021 stellen sich die Unternehmen „Kaffeemanufaktur Rheinkult“ und „Stempel Finanz“ vor. Am 22. März folgen dann „Kersten Motorgeräte“ und die Unternehmensberatung „dreimalacht – Mehrwerte schaffen“.

Wir haben so viele interessante Mitglieder, darunter viele Hidden Champions, die haben einfach viel zu erklären und viel zu erzählen, ohne dass es irgendwie eine Werbeveranstaltung ist“, ergänzte Frank Ali.

Genaue Termine und weitere Informationen über die Veranstaltungen finden sich im Fortbildungsflyer, der von der Website wifo-rees.de heruntergeladen werden kann.

Das Wirtschaftsforum Rees hat zurzeit 105 Mitglieder. 100 Unternehmen davon kommen aus Rees. Der erste Vorsitzende bleibt Dirk Salzsieder, seine Vertreter sind Frank Ali und Jürgen Terlinden.

Normalerweise hat der Verein ein rollierendes System, jedes Jahr wechselt der Vorsitzende, der frühere und der zukünftige Vorsitzende gehören dem geschäftsführenden Vorstand an. In diesem Jahr wurde jedoch entschieden Corona-konform die Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Der gewählte Vorstand hat sich bereit erklärt, weiter in den einzelnen Funktionen zu verbleiben.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg