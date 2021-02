Am Sonntag drangen Unbekannte gewaltsam zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in eine Wohnung an der Beguinenstraße ein.

Sie stahlen unter anderem eine auffällige drei-Liter-Flasche Tequilla und eine drei-Liter-Flasche Wodka, in denen sich gesammeltes Münzgeld befand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.