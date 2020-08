Am Samstagmorgen gegen 11.06 Uhr ereignete sich ein tragischerUnglücksfall in einem Mehrfamilienhaus in Rheinberg: Ein 18 Monate altes

Kleinkind kletterte auf die Fensterbank und fiel aus

dem geöffneten Fenster des 2. Obergeschosses etwa 8 Meter tief auf die dortige

Rasenfläche.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Dabei zog es sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicherErstversorgung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik

geflogen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.