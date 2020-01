Das Kulturbüro der Stadt Rheinberg zeigt vom 20. Januar bis 7. Februar im Foyer des Stadthauses die Ausstellung „Gartenleben“ mit Arbeiten der Gruppe „Malerinnen mit Mumm“ aus der Werkstatt für Malerei Kiki Dietz. Nachdem die Gruppe erstmals im Oktober 2017 noch „namenlos“ im Stadthaus ausgestellt hat, findet nun eine zweite Ausstellung statt. Die neun Mitglieder der Gruppe treffen sich seit 2011 jeden Dienstag in der Werkstatt für Malerei von Kiki Dietz. Die Bilder entstehen eigentlich ohne Themen- oder Maltechnikvorgaben. Für diese Ausstellung „Gartenleben“ hat die Gruppe jedoch eine Ausnahme gemacht. Die ab April stattfindende Landesgartenschau in Kamp-Lintfort haben die Malerinnen zum Anlass genommen, diese Ausstellung zusammenzustellen. Sie soll im blütenarmen, oft trostlosen Januar die Vorfreude auf das Gartenjahr 2020 wecken. Die Ausstellung wird am Montag, 20. Januar, um 11 Uhr im Foyer des Stadthauses eröffnet.