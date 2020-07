Silke van Dyk, Margret Albers und Beate Opgenorth vom Betreuerteam des beliebten Ossenberger Seniorennachmittags stehen schon in den Startlöchern.

Am 3. August findet nach einer fünfmonatigen Zwangspause endlich wieder der Seniorennachmittag statt, wenn sich die Infektionszahlen nicht wieder dramatisch erhöhen und es deshalb neue Beschränkungen in der Corona-Schutzverordnung gibt.

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr können dann die Seniorinnen und Senioren im Josefshaus bei Kaffee, Tee und Gebäck wieder gemeinsam spielen, wobei das beliebte Bingo-Spiel selbstverständlich auch zum Einsatz kommt. Aber auch für Gespräche in kleiner oder größerer Runde ist immer wieder Zeit.

Natürlich ist noch nicht alles so wie früher und das wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben. Es dürfen nur Personen teilnehmen, die keinerlei Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, kein Fieber und keinen Geschmacksverlust haben. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen, der allerdings am zugewiesenen Sitzplatz abgenommen werden kann. Überdies ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zwingend zu beachten und es wird auch eine Teilnehmerliste geführt.