Traditionell fand zum Abschluss der Session das Fischessen des KAG Ossenberg statt, an dem sich sage und schreibe 86 Personen teilnahmen.

Der Präsident Andreas Hupe bedankte sich in seiner kurzen Ansprache bei allen aktiven Mitgliedern des KAG für ihren Einsatz in den letzten Monaten, ohne deren Unterstützung die Session mit den eigenen und den vielen auswärtigen Veranstaltungen nicht zu bewältigen gewesen wäre. Ein großes Dankeschön ging aber an Prinzessin Susanne I. und die Kinderprinzessin Lena I., die mit ihren Adjutantinnen und Adjutanten den KAG Ossenberg bei sage und schreibe 60 beziehungsweise 30 Auftritten nach Innen und Außen so hervorragend vertretenhaben. Prinzessin Susanne dankte ihrerseits für eine tolle Session und betonte, dass ihr die Zeit ihrer Regentschaft wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Zu Tränen gerührt bedankte sie sich besonders bei ihren Adjutanten Mike Stief und Kai Schüler sowie bei den Red Diamonds, die sie bei ihren vielen auswärtigen Terminen immer begleitet haben.

Beide Tollitäten erhielten selbstverständlich ihre Abschiedspräsente. Sie bekamen jeweils einen Banner mit einem überlebensgroßen Foto von sich und Susanne zusätzlich noch ein Plakat mit den Veranstaltungshinweisen des KAG Ossenberg.

Nach dem Essen bliebnoch Muße und Zeit, die Session mit ihren vielen Highlights in persönlichen Gesprächen Revue passieren zu lassen und Susanne überreichte zum Abschluss der letzten Veranstaltung des KAG Ossenberg in der Session 2019/2020 dem Wirtsehepaar Daniela und Daniel Degen den Sessionsorden, den auch noch der KAG-Fotograf Christian Glanz erhielt.