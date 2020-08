Direkt bei der ersten Teilnahme der Gemeinde Rheurdt am diesjährigen Stadtradelwettbewerb erradelten sich die Grünen in Rheurdt den 1. Platz.

Nach dem Sieg war es für die Grünen eine Ehrensache, die Zweit- und Drittplatzierten einzuladen und eine Ehrenrunde durch die Gemeinde Rheurdt zu drehen.

Startpunkt war im Burgerpark. Der erste Halt war an der Insektenstele der Wildblumenwiese am Wasserhochbehälter. Die Stele hat der Verein zur Förderung der Artenvielfalt in Schaephuysen als Zeichen aufgestellt, dass für die bestäubenden Insekten einiges getan werden muss.

Der nächste Halt an der Kies-/ Sandgrube zeigte, dass es mit dem Landschaftsschutz in Rheurdt leider im Argen liegt. Hier konnten die Zerstörungen der Motorcrossfahrer und die daraus resultierenden schädlichen Folgen für die Bäume angesehen werden. Am Schloss Bloemersheim wurden die seltene nesselblättrige Glockenblume und andere Stauden für Bienen, Hummeln und Co. besichtigt.

Im Samannshof gab es zum Abschluss noch sehr passend ein erfrischendes "Radler".