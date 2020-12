4. Advent

Die allerletzte Kerze brennt

am heutigen 4. Sonntag im Advent.

Sie läutet die heilige Weihnachtszeit ein,

will für alle ein Lichtschein im Dunkeln sein.

Bald glänzen die Kerzen am Weihnachtsbaum,

sie strahlen hell in jedem Haus

und erzählen von tiefer Dunkelheit,

von dem Wunder in der Weihnachtszeit:

Wir warten auf die Geburt des Herrn,

der vor 2000 Jahren kam auf die Welt

als Kind im Stall, unschuldig klein,

und wollte unsere Hoffnung sein!

Die Sterne glänzten wie Diamanten so hell,

die Engel sangen auf dem Feld,

Hirten und Könige folgten dem Ruf,

kamen zur Krippe und knieten zum Gruß.

Vorfreude auf das große Fest

erobert langsam jedes Herz.

Weihnachten schenkt damals wie heute

allen Menschen Frieden und Freude.

( B. Kando 12/2020)