Abenteuer mit der Eisenbahn

“Tuff-tuff, tuff-tuff, Eisenbahn,

wer will mit nach Kölle fahren?“

So sang in meiner Kindheit die Oma uns vor

und wir Kinder antworteten alle im Chor:

“Kölle ist ‚ne schöne Stadt,

wo man viel zu gucken hat!“

Mit der alten Eisenbahn war es ein Abenteuer:

die schwarze Lokomotive fraß Kohlen, spuckte Feuer,

auf der offenen Plattform wurde man schwarz,

wenn Rauch und Kohlenstaub auf der Kleidung saß.

Streckte man den Kopf zum Fenster raus,

schimpfte die Mutter: „Ei, der Daus!

Zieh den Kopf ein, du dummes Kind,

in die Augen bläst dir der scharfe Wind!“

So zuckelte der Zug durch Stadt und Land,

in den Kurven ruckelte die alte Holzbank

und es dauerte und dauerte wohl manche Stund

bis man dort ankam, wohin man wollt.

Heute fährt man schneller und bequemer mit dem ICE,

nur die Fahrpreise tuen manchmal weh!

Und doch, es ist und bleibt ein Abenteuer,

weil man nie weiss, ob man nicht schneller

käme mit dem Auto oder gar u Fuß

dorthin, wo man ankommen muss.

Mal streikt die Bahn oder fährt erst gar nicht,

dann wird sie ganz langsam und verspätet sich.

Oder sie hat einen Schaden in der Oberleitung

und wirft die Fahrgäste raus. Die stehen dann rum,

sind ratlos und wissen alleine nicht weiter -

jaja, das Bahnfahren ist manches Mal heiter!

Doch liebe Leute, sind wir mal ehrlich,

ohne Eisenbahnfahren wären wir alle traurig,

hätten keine Abenteuer im täglichen Leben,

könnten nur selten so viel Aufregendes sehen

und säßen zu Hause, gelangweilt, frustriert,

und würden nie von der weiten Welt berührt!

Bei allen Verspätungen erstattet die Bahn

einen Teil des Fahrpreises. Ein krasser Plan! -

Denn so fahr ich für wenig Geld einmal

kreuz und quer

durch das ganze Land - inklusive Abenteuer

und noch viel mehr!

( B. Kando 10/2021)