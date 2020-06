Adieu, Lummerland!

Es war einmal, so einst jedes alte Märchen begann,

doch meine Geschichte fängt im Lummerland an:

Lummerland ist der schönste Kindergarten,

wo jeden Morgen 6 gute Feen auf alle Kinder warten.

Dorrt oben am Hang dürfen sie spielen, basteln

und rennen,

lernen täglich neue Sachgebiete kennen.

Die Kinder toben sich aus, sind oft erhitzt,

danach ein Jedes wieder brav im Kreise sitzt

und lernt ein neues Liedchen singen -

fröhlich alle Kinderstimmen klingen!

Die lieben Feen passen derweil gut auf,

sie kennen die Kleinen und achten darauf,

dass aus ihnen brave Kinder werden,

die einmal hinaus gehen in’s Alltagsleben.

Dieser Zeitpunkt ist für 13 Kinder heute da,

sie rufen „Adieu, liebe Feen, tschüß, liebe Kita,

Wir gehen mit einem lachenden und einem

weinenden Auge,

liebten die Zeit mit Euch und gaben Euch unser Vertrauen.

Wir kamen als Kleinkinder, brauchten Geduld und Liebe -

jetzt sind wir groß und können weitergeben,

was wir bei Euch gelernt in vielen Stunden,

in all den Jahren, in fröhlichen Runden.

Ihr habt Euch so viel Mühe gemacht

und uns die ersten Regeln des Lebens beigebracht.

Adieu Lummerland! Tschüss Kindergarten!

Neue Kinder jetzt auf unsere Plätze hier warten.

Wir aber marschieren mit einem Lächeln auf neuen Wegen,

schauen nicht zurück, aber wir werden Euch auch

nicht vergessen!

Wir danken Euch, liebe Kindergarten-Feen!

Eure Schulkinder 2020