Alpha & Omega

Werden und Vergehen

Mein erster Tag begann in der Stunde, in der

ich geboren wurd,

beenden werd ich den Lauf, wenn ich sterben muss.

Dazwischen liegt das Leben, unendlich reich an

Tälern und Höhen,

die wir manchmal allein, oft mit vertrauten

Menschen gehen.

Wir werden geboren aus der Liebe heraus,

die uns in der Kindheit umgibt, schenkt ein Zuhaus

und entlässt uns als junge Menschen hinein in die Welt,

die vielfältig sich öffnet, uns durch Erfahrung prägt.

Mutig, voll Neugier und Wissensdurst

erwerben wir Verständnis, erleben die Lust

auf’s Fragen, auf’s Lernen, auf’s Verstehen und Begreifen,

machen uns die Erde untertan und vergleichen

die einzelnen Lebensformen, die zugeteilt -

als Single, als Ehegefährte, im Verbund,

alles zu seiner Zeit.

Wir haben die Chance zu wählen jegliche Art

des Zusammenlebens, jede hat eine andere Farb:

denn die Welt ist bunt, ist vielfältig schön -

das kann man im Laufe eines Lebens

immer wieder sehen.

Und neigt sich die Zeit dem Ende hin,

so kann ich erkennen tief im Herzen drin,

dass das Leben gut zu mir war auch in schwerer Zeit:

es liess mich reifen und machte mich bereit,

meinen Nächsten mit Augen der Nachsicht zu betrachten,

mit Ohren zu hören, die unterschieden Leid von

lautem Lachen,

die mir schenkten Verständnis für des Anderen Not -

denn Nächstenliebe im Alltag ist ein Zauberwort!

Werden und Vergehen, in der Natur täglich praktiziert,

ob es auch bei den Menschen so gelingt?

Wachsen, blühen und reifen, alles zu seiner Zeit!

Nur der Mensch kennt die Zusammenhänge und weiß,

dass jedem Beginn schon das Ende inne wohnt -

vom Sonnenaufgang bis zum Lauf des vollen Monds.

(B.Kando 9/2020)