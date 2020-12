Die Hoffnung lebt!

Ich habe nur einen Wunsch an das Neue Jahr:

Es soll alles wieder so sein wie es einst war!

Ich möchte wieder „Ich“ sein, ganz ohne Zwang,

will ungefiltert atmen, brauche nicht bang

Abstand halten, mein Lächeln verstecken,

darf zugehen auf meinen Nachbarn, ihn

freundlich drücken,

darf meine Kinder und Enkel sehen, wann

immer ich will,

bleib auch in der Kirche nicht länger stumm und still.

Dort darf ich laut „Halleluja“ singen,

glücklich in den Lobpreis einstimmen

und fühle mich wieder eins in der Verbundenheit,

die umschließt den ganzen Erdenkreis.

Ich atme auf, spüre den süßen Duft

der Kerzen im Winter, des Frühlings in der Luft.

Ich umarme alle Menschen, die mir lieb,

darf wieder zeigen, wie wichtig mir ihre Nähe ist.

Und endlich darf ich auch wieder herzhaft lachen,

muss meine Gefühle nicht verstecken hinter

bunten Masken.

Ich darf wieder zeigen mein ganzes Gesicht -

denn die Hoffnung stirbt auch in Corona-Zeiten nicht!

(B. Kando 12/2020)