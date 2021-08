Die Sonnenblume

Die Sonnenblume, sie allein es vermag,

dass für mich die Sonne strahlt an jedem Tag.

Selbst wenn der Himmel voller Wolken, dunkel und grau,

leuchtet für mich diese Blume und schaut

mich mit ihrem Blütenkranz so sonnig an,

dass ich einfach nur lachend fröhlich sein kann!

Eine Sonnenblume sich gerade nach oben reckt,

immer steht sie fest auf ihrem Fleck.

Und drückt sie der Wind gnadenlos zur Erde hin,

dann blüht sie dort unten wie ein Spiegelbild.

Wochenlang sie zahllos in meinem Garten stehen,

ihre Köpfe sich mittags zur Sonne hin drehen.

Glücklich viele kleine Insekten bestäuben

mit schwirrendem Flügelschlag die Blüten.

Unzählige Körner in ihnen wachsen,

sie liefern uns Öl, sind lecker zu knabbern.

Im Herbst aber die kleinen Vögelchen hängen

in Scharen an ihren Blättern und Stengeln

und picken sich ein um den anderen Kern hinaus -

keines fliegt hungrig wieder nach Haus.

Die restlichen Körner zur Erde fallen,

als Samen sie dort werden vergraben

und wachsen für uns im kommenden Jahr

wieder als Blumen - kaum überschaubar an der Zahl.

Sonnenblumen schenken Hoffnung und Freude,

leuchten als kleine Sonnen für alle Leute!

(B. Kando 8/2021)