Schwelm – Wer einmal sehen will wie eine Polschmelze live vonstattengeht, sollte sich am Samstag auf den Weg zur kleinen Eckkneipe in der Nordstraße machen.

Bekanntlich sind die Eisenfest Veranstaltungen immer gut besucht und der große Bruder letztes Jahr im November war sogar restlos ausverkauft. Die kleineren Veranstaltungen werden auch immer beliebter und sind immer gut frequentiert. Es empfiehlt sich früh da zu sein.

Meist fließt schon nach kurzer Zeit das Kondenswasser die Wände herunter, wenn die drei Bands an dem Abend ihr Metal-Feuerwerk abfackeln. Veranstalter Katharina und Steve Lausberg haben auch in der Vergangenheit immer das richtige Händchen bei der Bandauswahl gehabt.

„Ich habe dieses Mal die Möglichkeit neben guten Bands, auch am Sound noch eine ordentliche Schüppe drauf zu packen“, lacht Steve „und das Angebot nehme ich gerne an! Wir sind uns sicher auch an diesem Abend für jeden etwas dabei zu haben und ein Besuch lohnt immer.“

ANAM aus Wuppertal machen im positiven Sinne, übelsten Death Metal wie er sein sollte. Dunkel, dreckig und gespickt mit spielerischer Finesse direkt ohne Umwege auf die Zwölf! Es überrascht immer wieder, welche musikalischen Perlen des Death Metal sich im Underground befinden, weil sie mit ihrer Musik halt nicht in den Mainstream passen.

ACT OF CREATION aus Siegen sind musikalisch ausgereift und absolut stimmig. So bestechen sie in ihrem Metier, dem melodischen Death/Thrash, mit meisterlicher Detailverliebtheit und hoher musikalischer Qualität. AOC versprechen ordentlich abzuliefern an diesem Abend.

AGENDA aus Wuppertal sind in Schwelm ja keine Unbekannten mehr. Haben sie doch noch zuletzt mit einer Unplugged-Show im November vergangenen Jahres in der Gaststätte „Zum Nordpol“ gastiert. Allerdings wollen sie mit frischen Plattenvertrag und der EP „Maverick“ im Rahmen der dazugehörigen Tour, mit ordentlich Stromgitarren die Bude auf links krempeln. Wer auf guten soliden Heavy Metal steht, wird die Jungs lieben.

Wer am Samstag, den 15.02.20 noch nichts vor hat und auf die härteren Töne steht, sollte sich auf den Weg in die Nordstr.16 in Schwelm machen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr und der Eintritt beträgt 7 Euro