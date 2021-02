Es ist Frühling!

Kaum ist der Winter halbwegs vorbei,

die Schneeglöckchen vom Schnee befreit,

da recken sie ihre Köpfchen geschwind -

das erste schon zu läuten beginnt.

Ganz zart und leise hör ich hier und da

das Gebimmel im Garten, so wunderbar.

Und bald stimmen etwas dunkler mit ein

die Osterglocken, es scheinen gar viele zu sein.

Ranunkeln, Tulpen und Narzissen

will ich dabei nicht ganz vermissen.

Sie stimmen ein in den fröhlichen Chor -

die Vögel zwitschern und singen dazu.

Der Garten blüht auf, schenkt uns seine Farben,

die intensiv duften. So kann man sie nicht malen.

Und er zeigt uns, wie schön ist unsere Welt:

es lohnt sich, dass man sie so erhält!

Die Bäume entfalten ihr Blattwerk voller Grün,

Hecken und Sträucher bunt erblühen.

Viele Tierbabys erblicken das Licht der Welt,

in Höhlen und Nestern behütet versteckt.

Es ist Frühling! Und all das Läuten und Singen

lässt auch in uns die Sehnsucht erklingen

nach zärtlicher Nähe in Zweisamkeit,

macht uns für das Wunder der Liebe bereit!

Frühlingszeit!

(B. Kando 2/2021)