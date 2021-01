Familienbande

Vor Jahrhunderten wollten zwei Ahnen gemeinsam

durch das Leben gehen,

um in Liebe und Treue zueinander zu stehen.

Sie bekamen eine große Kinderschar,

die der Beginn unserer zahlreichen Sippe war.

In jeder Generation wurde das Leben neu gemischt,

mit Ehepartnern aus der Ferne das Blut aufgefrischt.

So kam es, dass heute eine große Zahl

an Familienmitgliedern hängt am Stammbaum zur Wahl.

Ich habe mich begeben in die Sippengeschichte hinein

und freute mich mit Staunen über diese Vielfältigkeit.

Aus so vielen Ländern ist gemischt meine

eigene Generation:

Europa, ganz eng zusammen, wer hat das schon!

Sie kamen aus Italien, Frankreich und Westfalen,

dem Rhein- und Sauerland, aus Franken

und trafen sich im Ruhrgebiet,

wo ein großer Teil noch heute lebt.

Meine Kinder aber blicken zurück

auf einen Teil der biblischen Geschicht:

kann ihr Vater doch reden wie Jesus einst sprach,

in uralter aramäischer Art!

Und die Enkel dürfen wiederum schauen

nach Osten, von Schlesien bis zu den usbekischen Auen.

Doch immer noch umschlingt der Väter Band

unsere Familie und gibt allen den Halt

miteinander zu leben, zu lachen,

einander zu vertrauen:

in der Familie darf einer auf den anderen bauen!

Rund um den Globus die Familienbande ziehen,

in vielen Sprachen wir miteinander kommunizieren.

Doch eines ist uns gemeinsam, hält uns zusammen:

das Wissen um die Familie,

das Erbe der Ahnen!

(B. Kando 1/2021)