Fleissige Heinzelmännchen

Tief im Keller wohnen seit langem drin

zwei Heinzelmännchen, die täglich fleissig sind.

Die Heinzelfrau hat einen Bauch,

der schmutzige Wäsche verschlingt. Deine auch!

Gemütlich und langsam lässt sie diese rotieren,

man muss sie zuvor nur richtig sortieren.

Zum Arbeiten gibt man ihr einfach Pulver genug,

daraus macht sie Schaum, ein Arbeitscharakterzug.

Das Wasser dazu schluckt sie in rauen Mengen,

nie braucht man sie daran zu erinnern.

Hat sie dann gearbeitet so ein bis zwei Stund,

fängt sie an zu schleudern, man sieht und hört es gut,

denn ihr Bauch dreht sich blitzschnell im Kreis -

manchmal hüpft sie dazu, macht Krach

und das nicht leis!

Zum Schluss aber präsentiert Frau Heinzelmann

die blütenweiße Wäsche, wie sie nicht

sauberer sein kann.

Im 3/4 Takt tanzt sie gerne dazu:

2 x links herum, 1 x rechts, 1 x im Kreis herum.

Dabei singt sie beständig dieselbe Melodie:

„Zzzzisch herum, ich dreh mich mit dir!“

Aber wehe, sie ist mal sauer oder eingeschnappt,

dann macht sie doppelt so viel Krach

und schleudert wütend ihren Schaum

quer durch den sauber gefliesten Waschkellerraum.

Oder sie sitzt griesgrämig und still

in der Ecke und rührt sich nicht von der Stell.

Dann ist Holland in Not und die Hausfrau fleht:

„Lass mich nicht im Stich, sei wieder gut!“

Sie bestellt den Techniker so schnell es geht,

der befreit die Heinzelfrau von allem Wehweh.

Direkt daneben steht genau so groß

der Heinzelmann, ihr kleiner Bruder bloß.

Dieser macht ganz andere, rumpelig laute Musik,

wenn im Takt die Wäsche er dreht.

Er ist bescheiden, wünscht sich täglich nur

eine klitzekleine Flusensiebrasur.

Dafür tanzt er dann mit Frau Heinzelmann

den Sauber-Wasch-und Trockner-Gang!

Und auf beide ich nicht mehr verzichten will,

sie wohnen in meinem Keller, sind selten still,

dafür immer fleissig am Werk -waschen,

trocknen, tanzen,

als echte Heinzelmännchen kennen

sie keinen Feierabend, sind fleissig ohne Grenzen!