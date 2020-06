Gesundheit

Gesundheit ist in unserem Leben

ein hohes Gut, das uns gegeben.

In jungen Jahren oft Selbstverständlichkeit,

erkennt man erst im Alter, was man daran hat.

Zunächst ist es ein großes Glück

wenn man gesund an einem Stück.

Doch langsam man die Jahre spürt

und dadurch viele Baustellen fühlt.

Die Knochen krachen, dass Jeder es hört,

überflüssige Geräusche in den Ohren uns stört,

es wackeln die Zähne - o welch ein Graus -

nacheinander fallen sie alle aus!

Die Augen werden trüb vom grauen Star,

welch ein Glück man da mit neuen Linsen hat!

Ganz schlimm geht es mit den Beinen zu,

eigenwillig entwickeln sie im Nu

eine Verweigerungstaktik in Hüfte und Knie,

ob sie funktionieren, weiss man vorher nie!

Und der Rücken schmerzt sogar im Liegen -

vom Kopfwackeln kann man echte

Kopfschmerzen kriegen!

Ersatzteile, hab ich lernen müssen,

werden mir ein Stück des Weges sicher versüssen.

Sie quietschen nicht, brauchen kein Öl -

nur hin und wieder Bewegung, davon bitte nicht zu viel!

Nur eines klappt wie anno dazumal:

der Appetit auf etwas Gutes ist immer noch da

und macht mir Freude, wie man sehen kann

an meinen Speckröllchen in der Körpermitte vorn!

Das Oberstübchen aber in der Gesundheit am

Wichtigsten ist,

damit man sich im Laufe der Zeit nicht selbst vergisst.

Auch am Lebensabend will ich es erleben,

will Kinder, Enkel und Umgebung weiter wachsen sehen!

„Gesundheit, Ihr Lieben!“ so prost ich Euch zu

mit einem Glas Wasser oder Rotwein und tu

Euch allen wünschen 100 Jahre am Stück -

auch mit einem Krückstock wär das echtes Glück!

Doch egal, wie sehr mich die fehlende

Gesundheit auch quält:

dies ist mein Leben - und jede Minute zählt!

(B. Kando 6/2020)