Großmütter

vorgestern - heute

Schau ich mich heute im Städtchen um

scheinen mir die Großmütter meist recht jung.

Stell ich dazu meinen Gefühlen diese Frage,

hör ich sie laut und deutlich sagen:

„Das Leben ist wie es ist und es wandelt sich -

du hast es in vielen Jahrzehnten erlebt ganz sicherlich.“

Wenn ich dies so überleg, hab ich gerade, wie ich mein,

den Durchblick gewonnen, so mir scheint.

Doch wen kann ich meinerseits noch leise fragen,

wenn von der Vergangenheit ich will etwas sagen?

Da schau ich im Kreise und find keinen Alten -

ich bin jetzt die Ahne, muss meines Amtes walten!

Obwohl ich so ganz anders aus sehe

als meine Großmutter, die vor 70 Jahren noch lebte:

Sie trug die weißen Haare noch brav im Dutt,

ein Korsett um die stattliche Mitte, hohe

Schnürschuh am Fuß.

Ja, auch ich bin nicht mehr so rank und schlank,

trage trotzdem Jeans, meine Haare modisch lang

und man findet nur hier und da zarte Strähnen

in hellem Grau, man muss es kaum erwähnen.

Fahrrad fahren ist gang und gebe,

auch Sport in der Gruppe. Autofahren gehört zum Leben.

Und unsere Enkel können, bevor sie lernen lesen

und schreiben

uns Alten den Gebrauch des Handys zeigen!

So fühl ich mich hin und her gerissen -

stehe in des Lebens pulsierender Mitte -

und fühle doch die Last der Jahre,

die mir mehr als einmal deutlich sagen:

Du gehörst zur alten Generation,

kannst dich erinnern an das vergangene

Jahrhundert .Und schon

wandern die Gedanken weit zurück

in die eigene Jugend, junge Familie im Glück!

Als das Leben noch endlos vor uns lag,

erfüllt von Träumen und Lachen jeden Tag.

Und doch hat auch das Alter seinen Reiz -

ich kenn meinen Platz und für die Zukunft ich weiss,

dass nur wenig mich noch erschüttern kann und wird,

mein Weg mich behutsam bis ans Ende führt!

(B. Kando 6/2020)