Kirche, hier und heute

Kirche, hier und heute, ist nicht allein

der katholische oder evangelische Verein,

das Gotteshaus, das meistens leer,

das Fußvolk, das auch nicht weiss mehr.

Kirche, das bin ich in meinem Glauben

an Gott, dem Herrn, dem ich will folgen,

wohin ER auch führt, wo Sein Weg hingeht -

da leuchtet Sein Licht auf meinem Weg!

Kirche, das ist, wo ich mich geborgen fühle,

wenn ich das Ewige Licht brennen sehe.

Ich weiß, dass Gottes Liebe es ist,

welche mich überall erreicht und schützt.

Kirche ist auch mein kleines Gebet,

das „Danke“ sagt oder um Hilfe fleht,

die Kerze, die vor der Gottesmutter brennt,

weil Maria all unsere Nöte kennt.

Kirche ist die Gemeinschaft im Glauben,

dass ich immer auf Gott kann vertrauen.

ER allein sollte der Wegweiser sein

in unserer Welt, die sonst wäre

arm und klein!

Kirche ist immer Gottes Wort,

dem ich folgen darf an jedem Ort

und finde, egal wo ich auch bin:

Gott wohnt in meiner Seele drin!

Mit dem Glauben im Herzen erkennt man, dass nur vereint

alle können gemeinsam stark genug sein,

der Kirche zu geben Raum und Gesicht,

um die Nächstenliebe zu tragen in die Welt als

wärmendes Licht.

Dann gelangt Gottes Wort auch in den letzten Winkel,

schenkt den Menschen Hoffnung und Vertrauen in seine unendliche Liebe.

Erhebt eure Stimmen, bringt Glauben und Ideale mit,

das wäre für den Verein der Kirche der richtige Schritt!

(B. Kando 7/2020)