Licht der Hoffnung

Zünd im Advent ein Licht im Fenster an,

dass alle Welt es sehen kann.

Ein Licht der Hoffnung für den Frieden,

das für Alle leuchten soll auf der Erde.

Ein sanftes Lichtzeichen für die Liebe in der Welt,

die allein wichtig ist und zählt.

Ein Licht für den Glauben, das Jeden

soll erreichen

und für das Miteinander setzt

ein Zeichen.

Ein Licht als Wegweiser in der Nacht:

„Gottes Liebe über uns wacht!“