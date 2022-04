Am Gründonnerstag, 14 April, um 19Uhr musizieren Klarissa Tomczak und Ulrich Isfort in der Messe vom Letzten Abendmahl in der Marienkirche. Es werden Werke von Bach und Händel zu hören sein.

An Karfreitag, 15 April, spielt Kantor Ulrich Isfort in der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr Trauermusik auf dem Cembalo unter anderem von Johann Sebastian Bach.

In der Osternacht am Samstag, 16 April, um 21Uhr in St. Marien spielt Kantor Ulrich Isfort festliche Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und Jean Langlais.