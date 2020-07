Urlaubszeit

Urlaubszeit - die schönste Jahreszeit,

sehnsüchtig erwartet von Groß und Klein.

Kein Stress, keine Hektik, kein Malochen,

dafür in der Sonne sitzen, faulenzen,

des Morgens geruhsam aufstehen auch wenn es spät,

langsam den Tag angehen, die Zeit auch so vergeht.

Die Seele baumelt, die Hände ruhen,

Stunden lang einmal gar nichts tuen.

In den Himmel schauen, den Vögeln lauschen,

die Blätter in den Bäumen rascheln

und wispern leise in das Ohr:

„So dürfte es bleiben. Stell dir das mal vor!“

Die Gedanken sind abgeschaltet - derGeist ist frei,

man möchte lachen, sich freuen, fröhlich sein,

im Regen barfuß tanzen, im Liegestuhl träumen

und keinen kostbaren Augenblick versäumen.

Durch Parks wandern, die Blumen bestaunen,

auf Berge klettern, in die Weite schauen,

schöne Kirchen und Burgen von innen ansehen,

fremde Länder und Kulturen lernen zu verstehen.

Den Wellen des Meeres lauschen, den Sand

unter den Füßen spüren,

die Sonnenstrahlen auf der Haut wärmend fühlen,

durch Wälder stromern, auf Felsen steigen,

kleine Bäche verfolgen, Tiere beobachten ganz leise.

Bücher lesen, den Sonnenuntergang geniessen,

schöne Stunden im Gedächtnis verschliessen.

Fotos machen zur Erinnerung, wenn der Alltag droht,

das Glück der Auszeit mitnehmen in den

täglichen Trott!

Urlaubszeit, Ferienzeit, unbeschwert

erleben wir die Tage. Und ein Jeder kehrt

mit frischem Elan und Energie aufgetankt

zurück zur Arbeit - dankbar für schöne Stunden

im Urlaubsland.

(B. Kando 7/2020)