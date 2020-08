Die Kommunalwahlen finden in Nordrhein-Westfalen am 13. September statt. Stephan Langhard (parteilos) wird von der SPD unterstützt und kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Schwelm.

1. Was war Ihre Motivation, sich für das Amt des Bürgermeisters zu bewerben?

Ich lebe mit meiner Familie gern in Schwelm und wir fühlen uns hier sehr wohl. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen große finanzielle, aber auch ökologische und soziale Herausforderungen gemeistert werden. Es ist höchste Zeit, die Weichen in Richtung Zukunft richtig zu stellen.

Außerdem will ich mit meiner Kandidatur ein deutliches Zeichen gegen jede Form des Extremismus setzen. Wir müssen in den Gemeinden beweisen, dass wir unsere Probleme lösen können. Nur so stärken wir das Vertrauen in unser politisches System und unsere Demokratie.

2. Warum sollten die Bürger Sie wählen?

Ich verfüge als studierter Diplom-Verwaltungswirt über eine mehr als 30-jährige Verwaltungserfahrung, in der ich mir das Rüstzeug für die Aufgabe als Bürgermeister angeeignet habe.

Ich bringe außerdem die notwendige Kreativität mit, um nicht nur zu verwalten, sondern auch zu gestalten. Außerdem verstehe ich mich als erster Ehrenamtsbeauftragter, Wirtschaftsförderer usw.; kurz gesagt als erster Ansprechpartner in allen Fragen. Ich werde meine Leitidee Transparenz unter anderem so umsetzen, dass ich auf die Menschen zu gehe, sie informiere und beteilige.

3. Welches wäre Ihr Herzensprojekt, das Sie als Stadtoberhaupt gerne umsetzen würden?

Wie nur wenige Städte bietet Schwelm als Stadt der kurzen Wege beste Voraussetzungen für die Stärkung des Radverkehrs. Außerdem profitieren alle davon, die Bewohner der Innenstadt, die Einzelhändler, die Autofahrer, natürlich die Radfahrer und nicht zuletzt das Klima, wenn mehr Menschen das Rad nutzen. Eine intelligente Verkehrswende kennt keine Verlierer.

Vielmehr würden mich aber die Herzensprojekte der SchwelmerInnen interessieren. Vielleicht können wir sie ja in einem gemeinsamen Meinungsaustausch zu unserem Herzensprojekt entwickeln.

& das wäre mir #+noch wichtig...

Der Rat der Stadt Schwelm hat viele mutige Entscheidungen etwa zum Kulturhaus oder zum neuen Rathaus getroffen. Auch der neue Rat sollte vor dem Hintergrund fundamentaler Veränderungen einen solchen Mut aufbringen und getroffene Entscheidungen hinterfragen. Die Corona-Krise beschleunigt wie ein Katalysator den gesellschaftlichen Wandel und leider auch die Verschuldung der kommunalen Haushalte. Es ist nur redlich, nach der Pandemie die Auswirkungen zu bilanzieren, um gemeinsam die künftigen Prioritäten festzulegen.

Mehr Infos zum Wahlprogramm und zu Stephan Langhard gibt es unter www.stephan-langhard.de.