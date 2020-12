Trotz zweiter Welle und weitreichenden Kontaktbeschränkungen gehen die Beratungen bei pro familia in Schwelm weiter.

„Wir haben unser Angebot bereits während des ersten Lockdowns schnell auf telefonische Beratungen und Videoberatungen ausgeweitet“ berichtet Sandra Baldschus, eine der beiden Leiterinnen der Beratungsstelle. Wichtig ist dem Beraterteam, für alle Hilfesuchenden weiterhin gut erreichbar zu sein und gleichzeitig einen größtmöglichen Schutz für Besucher und Mitarbeitende zu gewährleisten.

Kinderschutz während Social Distancing enorm wichtig

Ein Mittel ist die Beratung per Videochat. Klienten und Klientinnen haben dadurch die Möglichkeit, von zuhause aus durch die Fachkräfte der Beratungsstelle zu sozialen, psychologischen und frauenmedizinischen Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, Familienplanung und Schwangerschaftskonflikt beraten zu werden. Der Zugang zur vertraulichen Videosprechstunde im virtuellen Raum ist kinderleicht und wird vor dem Gespräch ausführlich erklärt. Benötigt wird lediglich ein Smartphone, ein Tablet oder ein PC. Selbstverständlich finden persönliche Termine weiterhin statt.

Gerade in der Kinder- und Jugendschutzambulanz kizz gegen sexualisierte und häusliche Gewalt der pro familia ist der direkte Kontakt in vielen Fällen unumgänglich. Das Team um Natalie Schenk, Leiterin der Kinder- und Jugendschutzambulanz kizz, wägt ab, welche Termine persönlich stattfinden und welche als Videochat oder telefonisch möglich sind. Termine für Kinder und Jugendliche können auch während der Pandemie nicht einfach abgesagt werden. „Kinderschutz ist gerade in Zeiten von Social Distancing besonders wichtig, deswegen sind wir auch weiterhin für alle Ratsuchenden gut erreichbar und versuchen alle Termine aufrechtzuerhalten“, sagt Natalie Schenk.

Kontakt und weitere Informationen per Mail an en-suedkreis@profamilia.de, telefonisch unter 02336-443640 oder auf der Webseite https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/nordrhein-westfalen/schwelm.html.