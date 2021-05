Das SNS-Testzentrum im Schwelm-Center ist ab kommender Woche auch dienstags geöffnet.

„Es wäre schön, wenn wir uns auch dienstags in der Innenstadt testen lassen könnten“: Diesen Satz hat Bürgermeister Stephan Langhard im Gespräch mit den Menschen in Schwelm in der letzten Zeit öfter gehört. Bei der Staats & Niggemann Security GmbH, die seit Anfang April das Corona-Schnelltestzentrum mit medizinisch ausgebildetem Personal im Schwelm-Center in der Untermauer Straße betreibt, fand er ein offenes Ohr. So erweitert SNS von der kommenden Woche an seine Öffnungszeiten und steht den Menschen zusätzlich dienstags von 17.15 bis 19.45 Uhr zur Verfügung.

Inhaber Gregory Staats hatte bereits zur Eröffnung der Einrichtung geäußert, im Rahmen der Möglichkeiten flexibel auf Anregungen zu reagieren. Das betrifft die Öffnungszeiten ebenso wie das Angebot an die Kunden, zwischen Rachen- und Nasenabstrich wählen zu können (für Kinder: Wangenabstrich). Außerdem sind auch Kundin ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

Er sei der Bitte des Bürgermeisters gerne nachgekommen, so Gregory Staats. Stephan Langhard bedankte sich persönlich beim Chef des Sicherheitsdienstes und dessen Team für die schnelle Umsetzung des Bürgerwunsches, stellt doch „das Testen in der Pandemie einen wichtigen Baustein für die Sicherheit der Menschen dar“.