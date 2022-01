Am Samstag, 8.Januar, um 18 Uhr sind Room-One mit ihrem Weihnachtsprogramm zu Gast in der Christuskirche. Jedes Jahr wieder kommt die Zeit der Feierlichkeiten, mit hellem Kerzenschein, dem Duft von Zimtgebäck, weihnachtlichen Klängen, leuchtenden Kinderaugen und viel Geselligkeit. Genau von diesen Themen erzählt auch das Weihnachtsprogramm von Room One.

Der Bandname steht für den Raum, in dem es nur "Ja" und "vielleicht" gibt und ist gleichzeitig das kreative Konzept, dem sich die fünf Kölner Sänger in ihrem künstlerischen Alltag verpflichtet haben.

Es beschreibt eine Haltung, die den Raum dafür gibt, seine gedanklichen Grenzen zu erweitern. Denn die Welt der Kreativität ist unendlich, wenn man sich nur traut weiterzudenken!

Für den Besuch gilt die 2G-Regel und die Maskenpflicht während der ganzen Veranstaltung. Bitte halten Sie entsprechende Nachweise beim Einlass bereit.