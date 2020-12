Die Kinder aus den Jugendmannschaften der Spielvereinigung Linderhausen in Schwelm dürfen sich über Weihnachtsgeschenke freuen. Wie in jedem Jahr hat sich der Verein dafür wieder etwas einfallen lassen. Jedes Kind aus den insgesamt 13 Jugendmannschaften ist mit einem Weihnachtsgeschenk beschert worden.

Oft ist es gar nicht so einfach, ein einheitliches Geschenk in der Größenordnung für alle zu organisieren. Hinzu kommen die teilweise verspäteten Lieferzeiten, die durch die Pandemie entstanden sind. Rechtzeitig hat der Verein jedoch modische Wintermützen mit Vereins-Emblem für jedes Kind beschafft. Zudem erhielt jeder Jugendtrainer als Dankeschön für die geleistete Arbeit und die Kreativität für alternative Trainingsmethoden einen Regenschirm in Vereinsfarben und Wappen. Der Förderverein legte je Mannschaft einen Gutschein für 90 Minuten Indoor-Fußball in einer beliebigen Scoccerhalle obendrauf.

Mit den Jugendtrainern wurden die Übergaben nach aktuellen Regeln geplant. Einige Teams haben ihre Spieler nacheinander zum Sportplatz an der Rennbahn, der heimischen Sportstätte der SpVg Linderhausen, bestellt, um dort die Übergabe stattfinden zu lassen und ein kleines Foto zu schießen. Andere Jugendtrainer wiederum haben sich sogar die Mühe gemacht, jedes Kind einzeln zuhause bzw. vor der Tür zu besuchen und das Geschenk ebenfalls auf diese Art persönlich zu überreichen. „Es war schön die Jungs wieder zu sehen, alle haben sich tierisch gefreut“, fuhr Michael Dickel fort.

Dabei durfte die Mannschaft der C-Jugend sich zusätzlich noch über neue Trikots freuen, welche von der Firma Einrichtungshäuser Hüls gesponsert wurde. Diese können zwar noch nicht auf dem Feld getragen werden, machen den Jungs aber trotzdem schon Freude.