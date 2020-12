Die Staats und Niggemann Security in Schwelm hat auf Grund der aktuellen Corona-Verschärfung auf das große Finale am Wunschbaumaktion im Schwelmcenter mit allen Organisationsleitern verzichtet und ist die fünf verschiedenen Organisationen einzeln abgefahren und haben die Geschenke überreicht. Circa 300 kg Tierfutter soweit zahlreiche Lebensmittelspenden konnten sie an die Tierschutz-Obdachlosenhilfe im Tal überreichen. Das Feierabendhaus, die Oase Gevelsberg, das Haus Grünewald und die Tagespflege Silschede haben jeweils einen vollgepackten Kofferraum mit Geschenken entgegen nehmen können. Circa 500 kg Hundefutter werden voraussichtlich zwischen den Feiertagen ihre Reise nach Rumänien antreten. Insgesamt konnten die die geplanten 150 Wunschengel auf 250 ausgeweitet werden.