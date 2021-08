Schon bald wird die Ampelanlage am Knotenpunkt Letmather Straße / Ruhrtalstraße der Vergangenheit angehören. Spätestens in der kommenden Woche soll die Lichtzeichenanlage abgebaut werden. Seit dem Beginn der Umbauarbeiten der Autobahnanschlussstellen auf der Hörder Straße hat die Ampel in Ergste den Verkehr bestens geregelt.

Verkehrsplaner von Stadt, Land und Bund hatten für die Zeit des Neubaus der Anschlussstellen mit einem höheren Verkehrsaufkommen in Ergste gerechnet, gehörte doch die Autobahnanschlussstelle in Ergste zu den Umleitungsempfehlungen. Jetzt sind die Auf- und Abfahrten Richtung Köln bzw. Richtung Bremen fertiggestellt, so dass die Ampel in Ergste nicht mehr benötigt wird. Beobachter haben nach den Öffnungen der Anschlussstellen auf der Hörder Straße in Ergste ein normales Verkehrsaufkommen festgestellt; die provisorische Ampel kann abgebaut werden.

In Zukunft soll der Verkehr an diesem Knotenpunkt über einen Kreisel gelenkt werden. Sein Bau fällt in die Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen.NRW. Von dort kam am Donnerstag nach Kontaktaufnahme durch die Fachverwaltung der Stadt die Auskunft, dass der Bau des Kreisels für das Jahr 2022 vorgesehen ist. Ein konkreter Termin wurde seitens des Landesbetriebs noch nicht benannt.