Grosse Werke präsentiert vom kleinen Kammerorchester.

Das Kammerorchester Camerata del Cardellino , unter der Leitung von Sergio Gelsomino, gibt am Sonntag, 1. März, 18.00 Uhr, in der Halle II der Rohrmeisterei, ihr Frühjahrskonzert.

Gegeben werden,

J.S. Bach, Orchestersuite N2 in H-Moll BWV 1067

W.A. Mozart, Fagotkonzert in B-Dur KV 191

L. van Beethoven, 6. Sinfonie "PASTORAL"

Solisten:

Kornelia Borcsik, Barockfagott

Sergio Gelsomino, Traversflöte

VVK- 15 € AK 18 €

Vorverkauf; Rohrmeisterei

Jan van Nahuijs- 01712021485 oder jan.van@uni-dortmund.de , die Karten werden an der Abenskasse hinterlegt.