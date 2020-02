„Schaf ahoi“ heißt das Stück, das das Hohenloher Kindertheater am Sonntag (1. März) ab 11 Uhr in der Stadtbücherei (Hagener Straße 7) im Rahmen der Schwerter Kindertheaterreihe aufführen wird. Für dieses Stück sind noch Karten in der Ruhrtal Buchhandlung in der Hüsingstraße erhältlich. Die Karten kosten 5 Euro. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren.