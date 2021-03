Alle Jahre wieder gehen Kröten auf Wanderschaft. Die Amphibien wollen sich fortpflanzen, und dafür suchen die Weibchen den Tümpel auf, an dem sie selbst geschlüpft sind. Das wird in diesem Frühjahr auch wieder in Schwerte-Ost der Fall sein. Deshalb ist die Lichtendorfer Straße im Bereich des Gehrenbach-Stausees temporär voll gesperrt.

Weil Kröten gerne nachts zu ihren Laichgebieten wandern, vollzieht sich die Sperrung in der Zeit von 19 Uhr am Abend bis 7 Uhr in der Früh. Die erste Vollsperrung erfolgt am 14. März (Sonntag). Vier Wochen lang wird dann die Straße täglich zur besagten Zeit gesperrt. Darauf macht die Stadtverwaltung Schwerte aufmerksam.

Übrigens: Die Geschwindigkeit der wandernden Kröten beträgt rund 600 Meter pro Tag. Insgesamt legen die Weibchen bei ihrer Wanderung eine Strecke von bis zu fünf Kilometern zurück. Die zierlicheren männlichen Kröten lassen sich dabei meist huckepack von den Weibchen tragen - manchmal schleppt eine Krötendame sogar mehrere Männchen.

Tierschützerinnen und Tierschützer der Arbeitsgemeinschaft Ornithologie und Naturschutz (AGON) in Schwerte appellieren an die Autofahrerinnen und -fahrer, im besagten Zeitraum außerhalb der Sperrzeiten besonders umsichtig und aufmerksam zu fahren.