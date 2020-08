Im Herzen der Schwerter Innenstadt gibt es seit Dienstag das Büro der MitMachStadt. Untergebracht sind dort - in Räumen des Citycenters am Markt - die Bereiche Beteiligung und Ehrenamt. Bürgermeister Dimitrios Axourgos eröffnete das Büro in Anwesenheit zahlreicher Gäste.



„Der Austausch mit den Einwohnern dieser Stadt steht innerhalb unserer Verwaltung immer im Vordergrund“, so das Stadtoberhaupt. „Hier, im Herzen der Stadt, können sie auf kurzem Weg 'mal eben‘ etwas erfragen oder Anregungen hinterlassen. Die Kooperation und die gemeinsame Verortung mit dem Freiwilligenzentrum 'Die Börse' stärkt zudem die Förderung des Ehrenamtes. Dieses Büro schafft einen Mehrwert für alle in einem lebendigen Raum“.

Besetzt ist das MitMachbüro mit Anke Skupin und Christopher Wartenberg. Beide arbeiten für die Stadtverwaltung hauptamtlich in den Bereichen Ehrenamt und Beteiligung und sind direkt dem Büro des Bürgermeisters unterstellt. Gemeinsam mit dem Bürgermeister und seiner persönlichen Referentin Gabriele Stange begrüßten sie viele Besucher, auch aus der Entwicklungsgruppe.



Die Öffnungszeiten des Büros der MitMachStadt:

Dienstags und Mittwoch 9-13 Uhr, 15-17 Uhr; Donnerstag 14 bis 19 Uhr; jeden ersten Samstag im Monat 10-12 Uhr.