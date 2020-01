Heinrich Böckelühr ist Ehrenbürgermeister der Stadt Schwerte. In einer Sondersitzung des Rates überreichten Bürgermeister Dimitrios Axourgos und Ministerin Ina Scharrenbach dem ehemaligen Stadtoberhaupt in Anwesenheit von Ehrenringträgern und seiner Familie eine gerahmte Urkunde.

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung in Nordrhein-Westfalen hatte in einer feierlichen Sondersitzung des Rates der Stadt Schwerte die Laudatio gehalten und Heinrich Böckelühr für sein 18-jähriges Wirken als Bürgermeister gedankt. Auch der amtierende Bürgermeister Dimitrios Axourgos würdigte die Verdienste seines Vorgängers, der sich in politischen und sozialen Bereichen für das Wohl der Schwerter Bevölkerung eingesetzt habe. „Generell war ihm der enge Kontakt zu den Bürgern ein Anliegen“, so Dimitrios Axourgos.

„Es war mir eine große Freude und Ehre"

Das bestätigte Heinrich Böckelühr. „Ich vermisse, meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Einwohner der Hansestadt an der Ruhr, das regelmäßige persönliche Gespräch und den unmittelbaren Kontakt mit den Menschen unserer Stadt“, erklärte er. „Es war mir eine große Freude und Ehre, so viele Jahre Bürgermeister in und für Schwerte gewesen zu sein“. Sein besonderer Dank ging an seine Familie.

Heute ist Heinrich Böckelühr Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Und Ehrenbürgermeister seiner Heimatstadt.

Festakt mit dem Ruhrstadt Orchester

Als solcher trug er sich gemeinsam mit Ina Scharrenbach in das Gästebuch der Stadt Schwerte ein. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von zwei Beiträgen des Ruhrstadt Orchesters unter der Leitung des Städtischen Kapellmeisters Claus Eickhoff.