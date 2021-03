364 von 384 Grundschulkindern werden in ihrer Heimatstadt Schwerte bleiben und dort in einer der vier weiterführenden Schule beschult werden. Insgesamt werden 437 Kinder auf den beiden Gymnasien und in den beiden Gesamtschulen unterrichtet werden.

Die Zahlen sorgen für Zufriedenheit innerhalb der Verwaltung. „Unsere Schulen werden gut angenommen und auch die Beschulungsvereinbarungen mit Dortmund und Iserlohn laufen reibungslos, sorgen so für eine Stabilisierung unserer Schulen“, hob Bürgermeister Dimitrios Axourgos hervor. Auch der zuständige Dezernent Tim Frommeyer sieht die Schulverwaltung bestätigt. „Die Anmeldezahlen beweisen ein weiteres Mal, dass Schwerte mit seinem sehr guten Angebot an Gymnasien und Gesamtschulen den richtigen Weg eingeschlagen hat“.

Die Gesamtschule Gänsewinkel wird zum Schuljahr 2021/22 fünf Eingangsklassen bilden. Insgesamt hat es für diese Schule 126 Anmeldewünsche gegeben. Zu den 112 Schüler*innen aus Schwerte kommen noch zehn Kinder aus Holzwickede, drei aus Dortmund und ein Kind aus Ierlohn. In den 126 Anmeldewünschen sind 13 vom Kreis Unna zugewiesene Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf enthalten.

Neun Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden von der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule aufgenommen werden. Am Holzener Weg werden vier Eingangsklassen gebildet. Insgesamt hat es dort 85 Anmeldungen gegeben. 75 Schüler*innen aus Schwerte werden von vier Dortmunder, drei Holzwickeder und drei Hagener Schülerinnen begleitet.

Jeweils vier Eingangsklassen bilden auch das Ruhrtalgymnasium und das Friedrich-Bährens-Gymnasium. Für das RTG haben sich 121 Kinder angemeldet. 89 kommen aus Schwerte, zwei aus Hagen und eines aus Holzwickede. 22 Schüler*innen aus Dortmund und sieben aus Iserlohn werden aufgrund der mit den Städten Dortmund und Iserlohn abgeschlossenen Beschulungsvereinbarung aufgenommen. 17 Schülerinnen aus Dortmund und Iserlohn werden aus diesem Grund auf dem FBG aufgenommen, wo ansonsten 88 Kinder aus Schwerte beschult werden.