Bürgermeister Dimitrios Axourgos sprach in einer Feierstunde gleich fünf Mitarbeitern Anerkennung für ihre geleisteten Dienste aus, entließ drei von ihnen in den wohlverdienten Ruhestand und dankte Ayse Abusan und Gregor Bröckelmann für ihre 25-jährige treue Pflichterfüllung im Dienst der Stadt Schwerte.

In Anwesenheit des Personalrates, von Amtsleitern, des Dezernenten Christian Vöcks und Angehörigen der zu ehrenden Personen lobte Axourgos die Reinigungskraft Ayse Abusan, die seit 20 Jahren bei der Reinigung der Sporthalle Gänsewinkel ihre Erfahrungen einbringt und ihre Arbeit gerne erledigt. Sie lebt in Schwerte und will auch Schwerterin bleiben, wenn sie mal nicht mehr für die Stadt arbeiten wird.

Gregor Bröckelmann ist Stadthauptsekretär, gehört zum Hauptamt innerhalb der Stadtverwaltung und ist für alle anfallenden Aufgaben innerhalb der Poststelle und Hausdruckerei zuständig. Am 1. August 2005 wurde er zum Arbeitgeberbeauftragten für Menschen mit Behinderungen bestellt – das ist ein Meilenstein in einer bewegten Laufbahn innerhalb der Stadtverwaltung.

Rainer Szepan hat viel erlebt in seiner beruflichen Karriere. Der Stadtamtmann wird auch als Herr der Spielplätze in Erinnerung bleiben, war er doch für die laufende Unterhaltung der Spielplätze sowie für die Neuanschaffung von Spielgeräten zuständig und hat an der Fortschreibung des Spielplatzentwicklungsplans mitgewirkt. Er weiß somit, wie man die Kinder in der Familie altersgerecht bespaßen kann – was ein Hobby im Ruhestand sein wird.

„Ich habe sehr gerne bei und für die Stadt Schwerte gearbeitet“, sagte Angelika Wruck Carreira und beschreibt ihre Tätigkeit als Erzieherin im Geisecker Kindergarten als Traumberuf. Dort hat sie individuelle pädagogische Konzepte entwickelt. Jetzt ist sie in den Ruhestand getreten, so wie auch Karin Kalabuch. Die Stadtamtsfrau arbeitete zunächst im Bereich der Stadtplanung und schließlich bei der Bauordnung. Zu ihren Tätigkeiten gehörten die Beitragserhebung nach dem BauGB und KAG, Erschließungsverträge und Abweichungssatzungen. Darüber hinaus war sie Ausbildungsbeauftragte des Bereichs.