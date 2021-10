Der Dialog zwischen durchdachter Bildkomposition und spontaner Ausdrucksmöglichkeit ist das Thema der Arbeiten von Gabi Kleipsties, die mit ihrem Werk „From a distance“ das KIS-Bild des Monats präsentiert. Die Kulturinitiative Schwerte (KIS) und die Stadt Schwerte möchten lokalen Künstlern die Chance geben, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. „From a distance“ (aus der Distanz) ist im Oktober in den Räumen der MitMachStadt, Am Markt 11, ausgestellt.

Die Schwerter Künstlerin reizt das spannende Verhältnis zwischen realistisch Dargestelltem und Abstraktem: „Ausgangspunkt für ‚From a distance‘ waren zunächst Eindrücke und Inspirationen aus der Natur. Das Aufgenommene und Wiedererkennbare habe ich durch Collagetechnik verfremdet. Spachtelstrukturen, Steine und Sand vervollständigen die Arbeiten.“

Gabi Kleipsties (1966) lebt und arbeitet in Ergste. Seit ihrem Design-Studium an der Fachhochschule Dortmund mit der Abschlussarbeit einer großflächigen Bleiglasgestaltung in der Sölder Kirche, ist sie seit 1993 eingetragene freischaffende Künstlerin. Sie ist Dozentin an der Jugendkunstschule Unna, an der privaten Malschule und der VHS in Schwerte und ist im Rahmen des Landesförderprogramms „Kultur und Schule“ auch in verschiedenen Grundschulen tätig. Sie beteiligt sich an zahlreichen Einzel- und Gruppen-Ausstellungen, zum Beispiel in Unna, Münster, Iserlohn, Riga und Schwerte.

Das Bild „From a distance” mit dem Format 80 x 120 cm kann für 650 Euro käuflich erworben werden. Es ist noch bis Ende Oktober ausgestellt.