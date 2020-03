Während in Geisecke eine neue Querungshilfe entstehen wird, kommt es in der Waldstraße und im Kornweg temporär zu absoluten Halteverboten.

Der Grund dafür ist der Bau der Offenen Ganztagsschule der Heideschule. Schon in der nächsten Woche werden die Module angeliefert. Sie liegen auf Schwerlasttransportern, die Platz benötigen. So wird in der Waldstraße - ab Einmündung Heidestraße - ebenso ein absolutes Halteverbot eingerichtet wie im Kornweg - zwischen Waldstraße und Heidestraße. Das gilt vom 17. März ab 20 Uhr bis zum 20. März um 14 Uhr. Der Behindertenparkplatz im Kornweg wird in dieser Zeit auf die Heidestraße verlegt.

Auf der Geisecker Talstraße wird in Höhe der Bushaltestelle/Kurzer Morgen und der Einmündung „Zwischen den Wegen“ eine Querungshilfe entstehen. Der Bau soll am Donnerstag (12. März) beginnen, wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen. Die Baumaßnahme dauert rund drei Wochen. In dieser Zeit ist die Geisecker Talstraße halbseitig gesperrt. Mit verkehrlichen Einschränkungen muss gerechnet werden.