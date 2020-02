Die Rentenberatungsstelle der Stadt Schwerte ist in den nächsten Tagen und Wochen nur eingeschränkt besetzt. Krankheit, Urlaub und Fortbildungen sind die Gründe dafür. So bleibt die Rentenberatungsstelle im Rathaus am Stadtpark am 27. und 28. Februar geschlossen. Auch im Monat März gibt es eine Reihe von Tagen, an denen es in der Rentenstelle keine Beratungen geben kann.

Hier ist eine Übersicht:

• 2. März: geschlossen

• 3.-6. März: geöffnet

• 9.-13. März: geschlossen

• 16. März: geöffnet

• 17.-24. März: geschlossen

• 25.-27. und 30./31. März: geöffnet

Öffnungszeiten der Rentenberatungsstelle sind:

Montag: 08:00 - 12:00 Uhr

Dienstag: nur nach Vereinbarung

Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr | und nach Vereinbarung

Donnerstag: 14:00 - 17:00 Uhr | und nach Vereinbarung

Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Die Deutsche Rentenversicherung in Dortmund hat folgende Adresse: Hoher Wall 5, 44137 Dortmund; kostenloses Servicetelefon: 0800/10004800.